Франция призывает Дешама включить Жиру в состав сборной на ЧМ-2022

Французская общественность призывает наставника сборной Франции Дидье Дешама не оставлять за бортом турнира ветерана Оливье Жиру. Несмотря на свой возраст, Оливье демонстрирует отличный футбол, к тому же, он является самым результативным из действующих активных игроков в истории французской команды. Но пока что это не убедило Дешама, который не принял окончательного решения.

Возможно, к нему его подтолкнут результаты опроса, который провел RMC Sport - 89 процентов опрошенных французов призвали Дешама «не валять дурака» и включить нападающего «Милана» в состав национальной команды.