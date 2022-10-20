Месси: Аргентина входит в число кандидатов на победу в чемпионате мира - 2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался в преддверии предстоящего чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Месси сказал Record, что Аргентина всегда входит в число претендентов на победу в этом очень сложном турнире, но чтобы стать чемпионами, необходимо многое отдать, ведь другие сборные тоже хотят одержать победу.

Ранее нападающий выделил двух фаворитов предстоящего турнира: Бразилию и Францию.

Напомним, старт чемпионата мира – 2022 запланирован на 20 ноября. Аргентина сыграет в группе C вместе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

В первом туре аргентинцы встретятся с Саудовской Аравией, игра пройдет 22 ноября в 13:00 по мск.