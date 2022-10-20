Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Стало известно, когда Энрике объявит состав сборной Испании на чемпионат мира – 2022

20 Октября 2022 • 14:11 Комментировать

Наставник сборной Испании Луис Энрике объявит состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Катаре 11 ноября. Об этом сообщает официальный сайт испанской федерации футбола. В состав сборной попадут 26 футболистов.

Напомним, старт турнира запланирован на 20 ноября. В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора. Испания начнет свой путь игрой против Коста-Рики, матч состоится 23 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Энрике может покинуть пост национальной команды после окончания чемпионата мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
14:11 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, когда Энрике объявит состав сборной Испании на чемпионат мира – 2022
09:15 · Чемпионат мира 2022
В сборной Кыргызстана высказались о втором матче с Россией
19 Октября
18:44 · Италия. Серия А
Меньян рискует пропустить ЧМ-2022 из-за рецидива травмы
16:28 · Россия. Первая лига
Крестинин — о работе в России: «У меня были достаточно странные переговоры с клубом Первой лиги»
16:24 · Чемпионат мира 2022
Крестинин: «Мы пытались связаться с Ахметовым, но он с нами не общался»
15:43 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «Вызов Кокорина в сборную не имеет смысла»
15:35 · Чемпионат мира 2022
Бушманов: Кокорин может получить вызов в сборную России
14:31 · Англия. Премьер-лига
​Конте недоволен проведением чемпионата мира в конце года
14:21 · Италия. Серия А
Кавазашвили уверен, что Кокорин оправдает доверие, если его вызовут в сборную
11:04 · Италия. Серия А
Карпин не исключил возвращения Кокорина в сборную
10:55 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт задумывается над тем, чтобы включить Лофтуса-Чика в заявку на чемпионат мира
10:11 · Англия. Премьер-лига
Салах и Марез получили работу на ЧМ-2022
08:22 · Чемпионат мира 2022
Сборная Франции продолжает нести потери перед ЧМ-2022
02:04 · Франция. Лига 1
Якобс: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге»
01:45 · Чемпионат мира 2022
Марселино продолжает ждать свой шанс, чтобы возглавить сборную Испании 1
Все новости
Рекомендуем