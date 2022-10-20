Стало известно, когда Энрике объявит состав сборной Испании на чемпионат мира – 2022

Наставник сборной Испании Луис Энрике объявит состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Катаре 11 ноября. Об этом сообщает официальный сайт испанской федерации футбола. В состав сборной попадут 26 футболистов.

Напомним, старт турнира запланирован на 20 ноября. В матче открытия встретятся сборные Катара и Эквадора. Испания начнет свой путь игрой против Коста-Рики, матч состоится 23 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Энрике может покинуть пост национальной команды после окончания чемпионата мира в Катаре.