В сборной Кыргызстана высказались о втором матче с Россией

Наставник сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о возможном проведении второго поединка против национальной команды России.

«Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против. Освободились даты в июне, но также интересно сыграть в ноябре-декабре следующего года», - передает слова главного тренера Metaratings.ru.

Напомним, что в прошлом месяце сборная России провела контрольную встречу с Кыргызстаном на выезде. В том поединке подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 2:1. Это был первый матч для сборной после международного бана.