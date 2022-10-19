Крестинин: «Мы пытались связаться с Ахметовым, но он с нами не общался»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что хотел пригласить хавбека «Краснодара» Ильзата Ахметова в сборную.

«Пробовал ли его пригласить в сборную Киргизии? Конечно. Мы пытались с ним связаться, но он с нами не общался», — заявил Крестинин Metaratings.

Специалист рассказал, что через знакомых людей ему как-то удалось назначить время для созвона с игроком, он два дня звонил Ахметову, но тот ни разу не ответил.

При этом тренер заявил, что уважает любой выбор человека, ведь Ахметов сам для себя решил играть за сборную России.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал на свой счет три результативные передачи.