Мостовой: «Вызов Кокорина в сборную не имеет смысла»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном вызове нападающего «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Я думаю, вызов Кокорина в сборную не имеет смысла, сборная нигде не играет. И так всегда перебор вызывают, приходится отцеплять игроков. А Саша пусть играет, набирает форму», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Эксперт считает, что если Кокорина все устраивает в «Фиорентине», то ему не стоит возвращаться в Российскую премьер-лигу, нет ничего страшного в том, что он может продолжить там сидеть на скамейке запасных, ведь у нас многие игроки сидят.