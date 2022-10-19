Бушманов: Кокорин может получить вызов в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«По своим способностям Кокорин — игрок хорошего уровня, его вызов в сборную теоретически возможен», — цитирует Бушманова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Кокорин хочет вернуться в Серию А, но все будет зависеть только от него самого.

Напомним, 31-летний форвард принадлежит «Фиорентине», но выступает за «Арис» на правах аренды.

В текущем сезоне нападающий принял участие в шести матчах чемпионата Кипра, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу.