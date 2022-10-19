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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Франции продолжает нести потери перед ЧМ-2022

19 Октября 2022 • 08:22 Комментировать

Хавбек Корентен Толиссо, вернувшийся в «Лион» из мюнхенской «Баварии», получил повреждение в недавнем поединке чемпионата Франции против «Ренна» (2:3). Об этом сам игрок сообщил посредством своих социальных сетей.

«Я снова травмирован, очень раздосадован этим. Но я не опускаю руки и буду много трудиться, чтобы вернуться в строй как можно скорее», - говорится в публикации 28-летнего полузащитника.

У Толиссон диагностирована травма подколенного сухожилия. Из-за этого повреждения он выбыл на несколько месяцев и пропустит грядущий чемпионат мира.

Мундиаль стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Франции является действующим обладателем трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сборная Франции Корентен Толиссо
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