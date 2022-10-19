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Чемпионат мира по футболу 2022

Марселино продолжает ждать свой шанс, чтобы возглавить сборную Испании

19 Октября 2022 • 01:45 Комментировать (1)

Известный испанский специалист Марселино Гарсия Тораль продолжает ждать свой шанс, чтобы возглавить главную команду его родной страны.

Как сообщает журналист Marca и COPE Педро Мората, Марселино уже отклонил предложения, поступившие «Брайтона», «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптона», «Севильи» и «Эльче». Ранее сообщалось, что специалист уже отклонял поступающие варианты.

Существует вероятность того, что Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира – 2022.

Испания начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Коста-Рики 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Чм-2022 Луис Энрике Марселино Гарсия Тораль
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19 Октября 2022 в 02:00
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