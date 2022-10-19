Наставник сборной Аргентины: «Мы просим игроков не зацикливаться на подготовке к ЧМ»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о травмах игроков в преддверии чемпионата мира.

«Конечно, меня беспокоит вопрос травм, но я не могу как-то на это влиять. Игрокам следует выходить на поле, думая о футболе, не опасаясь получить травму. Мы сказали нашим футболистам, что им не следует слишком много думать о чемпионате мира задолго до турнира – в этом нет смысла, сейчас нужно просто получать удовольствие от футбола.

Однако нынешний отрезок очень сложен, в этом плане октябрь просто ужасен: футболисты проводят слишком много игр, риск травмироваться крайне велик», – цитирует Джанлука ди Марцио наставника аргентинцев.