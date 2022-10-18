Буффон уверен в том, что чемпионат мира выиграет южноамериканская команда

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон до сих пор продолжает выходить на поле, он - один из считанных во всем мире действующих игроков, поигравших еще в прошлом веке. Сейчас Буффон выступает в итальянской «Парме», и, как и мы с вами, с нетерпением ждет чемпионат мира по футболу.

Он поделился своим прогнозом на предстоящий турнир, который пройдет в Катаре - и считает, что Мундиаль выиграет южноамериканская сборная.

- Аргентина или Бразилия выиграют этот чемпионат, я практически уверен в этом, - цитирует слова Буффона телеканал DAZN.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября.