Жота: Моя мечта разбилась

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота высказался о пропуске предстоящего чемпионата мира в Катаре. Ранее главный тренер «мерсисайдцев» сообщил, что игрок получил травму в крайнем матче против «Манчестер Сити» (1:0) и не примет участие в чемпионате мира – 2022.

Жота написал в социальных сетях, что после хорошего матча на «Энфилде» его вечер закончился очень плохо, разбилась мечта, теперь он будет болеть за свою команду и сборную, а также стараться вернуться на поле как можно быстрее.

В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет пять результативных передач.