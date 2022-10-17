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Чемпионат мира по футболу 2022

Коваленко: «Буду работать, чтобы вызвали в сборную»

17 Октября 2022 • 19:05 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко заявил, что надеется на проведение товарищеских матчей сборной России.

«Буду работать, чтобы вызвали и в сборную. Надеюсь, что матчи с Боснией и Ираном состоятся», — цитирует слова Коваленко «Матч ТВ».

Ближайшие матчи национальная сборная России должна провести в середине ноября. Первая игра состоится в гостях с Ираном (дата пока неизвестна), а вторая с Боснией и Герцеговиной 19 ноября.

Отметим, что матч с Боснией находится под угрозой срыва, потому что некоторые боснийские футболисты отказались принимать участие в игре с Россией.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Ирана Александр Коваленко
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