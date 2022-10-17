Месси назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

Звезда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022, который буквально через месяц стартует в Катаре.

«Есть много сильных сборных, которые способны побороться за трофей. Это Германия, Бразилия, Франция, Англия, Испания. Может, я еще кого-то забыл. Если же нужно сузить круг претендентов, то я назову Францию и Бразилию. Это два главных претендента на победу», - цитирует 35-летнего футболиста RMC Sport.

Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе против Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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