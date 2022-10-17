Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Месси назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

17 Октября 2022 • 10:40 Комментировать

Звезда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает фаворитами предстоящего чемпионата мира – 2022, который буквально через месяц стартует в Катаре.

«Есть много сильных сборных, которые способны побороться за трофей. Это Германия, Бразилия, Франция, Англия, Испания. Может, я еще кого-то забыл. Если же нужно сузить круг претендентов, то я назову Францию и Бразилию. Это два главных претендента на победу», - цитирует 35-летнего футболиста RMC Sport.

Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе против Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«ПСЖ» нашёл нападающего, который заменит Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
16 Октября
22:19 · Чемпионат мира 2022
В Катаре подумывают создать зоны на стадионах, где всё-таки можно будет угоститься горячительными напитками 3
11:23 · Франция. Лига 1
Роналдо: «Неймар столкнётся с большим давлением на ЧМ-2022»
08:45 · Чемпионат мира 2022
Жиру назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022
15 Октября
20:23 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс планирует восстановиться к плей-офф чемпионата мира
16:40 · Чемпионат мира 2022
​Роналдо: «Мы подвергались большому психологическому напряжению без какой-либо подготовки»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Уверен в своей готовности к чемпионату мира»
08:10 · Чемпионат мира 2022
Месси высказался о риске получения травмы перед ЧМ-2022
08:04 · Чемпионат мира 2022
Холанн возглавил рейтинг лучших футболистов, пропускающих ЧМ-2022 1
14 Октября
23:37 · Чемпионат мира 2022
Игроки сборной Голландии не были впечатлены первой тренировкой Дюмфриса
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Канте пропустит чемпионат мира 1
12:53 · Чемпионат мира 2022
Мане оценил группу Сенегала на чемпионате мира - 2022
11:50 · Чемпионат мира 2022
Кечинов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022
11:32 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин: «Чемпионат мира не пострадает от неучастия нашей сборной» 1
13 Октября
23:48 · Чемпионат мира 2022
CAS рассмотрит апелляцию по делу об отстранении Эквадора от ЧМ-2022 в начале ноября
22:36 · Чемпионат мира 2022
Хаджи: «Жаль, что наших ребят не будет на ЧМ-2022»
Все новости
Рекомендуем