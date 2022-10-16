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Чемпионат мира по футболу 2022

В Катаре подумывают создать зоны на стадионах, где всё-таки можно будет угоститься горячительными напитками

16 Октября 2022 • 22:19 Комментировать (2)

Катар - первая мусульманская страна, которая примет чемпионат мира по футболу, в связи с чем болельщиков из Европы и американских континентов ждут неприятные сюрпризы в связи с запретом алкогольных напитков (возможно, тут стоит порадоваться иным поклонникам российской команды - она в силу известных причин не попала на чемпионат мира, ну а нужен ли нам чемпионат без алкоголя - вопрос риторический).

Но все же для богатого Катара важно проявить и некое гостеприимство - там вряд ли сильно нуждаются в деньгах от продажи коньяков и пива, но хотят показать себя как можно большему количеству туристов с лучшей стороны, рассказать миру о том, что за страна Катар.

Проблема в том, что многие могут попросту отказаться от поездки, и, поняв это, в Катаре решили сделать смягчение. Сейчас организаторы чемпионата мира обсуждают возможность создания специальных зон на стадионах, в которых алкоголь все-таки будет продаваться.

Я налью и ты налей, станет футбол веселей! 

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Комментарии (2)
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Vaisili0k
16 Октября 2022 в 22:23
Горячими........ахахахах....Это называется "горячительными"....Горячие - это какао и чай. Иили их нельзя в Катаре пить? P.S. Уважаемый, Дудка, перечитывайте статьи перед публикацией или просите кого-нибудь их просматривать, уже в который раз одни и те же грабли =(
Vaisili0k
16 Октября 2022 в 22:25
Ну, хотя бы, после моего комментария оперативно горячие напитки на "горячительные" поправили. И на том спасибо)
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