В Катаре подумывают создать зоны на стадионах, где всё-таки можно будет угоститься горячительными напитками

Катар - первая мусульманская страна, которая примет чемпионат мира по футболу, в связи с чем болельщиков из Европы и американских континентов ждут неприятные сюрпризы в связи с запретом алкогольных напитков (возможно, тут стоит порадоваться иным поклонникам российской команды - она в силу известных причин не попала на чемпионат мира, ну а нужен ли нам чемпионат без алкоголя - вопрос риторический).

Но все же для богатого Катара важно проявить и некое гостеприимство - там вряд ли сильно нуждаются в деньгах от продажи коньяков и пива, но хотят показать себя как можно большему количеству туристов с лучшей стороны, рассказать миру о том, что за страна Катар.

Проблема в том, что многие могут попросту отказаться от поездки, и, поняв это, в Катаре решили сделать смягчение. Сейчас организаторы чемпионата мира обсуждают возможность создания специальных зон на стадионах, в которых алкоголь все-таки будет продаваться.

Я налью и ты налей, станет футбол веселей!