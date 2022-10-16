Жиру назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о цели своей национальной команды на чемпионате мира – 2022, который стартует в следующем месяце.

«Франция намерена защитить чемпионский титул. Это будет непросто сделать, но мы хотим попытаться. Думаю, для всех очевидно, что поездка на мундиаль очень важна для футболиста. Этот турнир является целью каждого игрока», - приводит слова Оливье RMC Sport.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Катаре и стартует 20 ноября.

Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в квартет D. Соперниками подопечных Дидье Дешама будут национальные команды Дании, Австралии и Туниса.