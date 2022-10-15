​Роналдо: «Мы подвергались большому психологическому напряжению без какой-либо подготовки»

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо рассказал о проблемах, с которыми ранее он сталкивался.

«Я уже два с половиной года прохожу терапию. Теперь я понимаю себя гораздо лучше, чем раньше. Я из поколения, в котором вас выбрасывали на стадион, и вы должны были выкладываться полностью без отговорок. Оглядываясь назад, могу сказать, что да, мы подвергались очень большому психологическому напряжению без какой-либо подготовки. Раньше никто не беспокоился о психическом здоровье игроков.

Сегодня футболистам оказывается вся необходимая помощь. В моё время, к сожалению, такого не было», - цитирует Роналдо Marca.