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Чемпионат мира по футболу 2022

​Роналдо: «Мы подвергались большому психологическому напряжению без какой-либо подготовки»

15 Октября 2022 • 16:40 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо рассказал о проблемах, с которыми ранее он сталкивался.

«Я уже два с половиной года прохожу терапию. Теперь я понимаю себя гораздо лучше, чем раньше. Я из поколения, в котором вас выбрасывали на стадион, и вы должны были выкладываться полностью без отговорок. Оглядываясь назад, могу сказать, что да, мы подвергались очень большому психологическому напряжению без какой-либо подготовки. Раньше никто не беспокоился о психическом здоровье игроков.

Сегодня футболистам оказывается вся необходимая помощь. В моё время, к сожалению, такого не было», - цитирует Роналдо Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо
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