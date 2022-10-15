Месси высказался о риске получения травмы перед ЧМ-2022

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о риске получения травмы в преддверии чемпионата мира – 2022, который в следующем месяце стартует в Катаре.

«Мы подошли очень близко к мундиалю, и любая травма может оставить тебя в стороне от турнира. Вы же знаете, что произошло с Дибалой и ди Марией. Увидев это, становится еще страшнее. При этом нет смысла выходить на игру с боязнью получить травму. Нужно вести себя как прежде. Надеюсь, Пауло и Анхель смогут восстановиться до начала ЧМ-2022. У них еще есть время», - приводит слова 35-летнего нападающего AS.

Ранее Лионель заявил, что предстоящий чемпионат мира станет для него последним в карьере.