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Чемпионат мира по футболу 2022

Холанн возглавил рейтинг лучших футболистов, пропускающих ЧМ-2022

15 Октября 2022 • 08:04 Комментировать

На официальном сайте МОК опубликован рейтинг лучших игроков мира, которые не поедут на предстоящий мундиаль 2022 года. Данный список возглавил норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Вторым стал швед Златан Ибрагимович («Милан»), а топ-3 замкнул аргентинец Пауло Дибала («Рома»).

Кроме того, в этот рейтинг был включен нападающий сборной Узбекистана и «Ромы» Элдор Шомуродов, поигравший в России за «Ростов». Он занял восьмую позицию.

Полный рейтинг выглядит следующим образом: Холанн, Ибрагимович, Дибала, Салах, Диас, Осимхен, Эдегор, Шомуродов, Марез, Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Пауло Дибала Элдор Шомуродов Эрлинг Холанн
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