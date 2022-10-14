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Чемпионат мира по футболу 2022

Мане оценил группу Сенегала на чемпионате мира - 2022

14 Октября 2022 • 12:53 Комментировать

Главная звезда сборной Сенегала Садио Мане поделился мнением о группе, которая досталась его команде на чемпионате мира – 2022. Соперниками африканцев будут Катар, Голландия и Эквадор.

«Голландия – очень сильный соперник, но нельзя недооценивать другие команды. Сборные Эквадора и Катара здесь явно не для того, чтобы дарить нам очки. Эквадор отлично выступил в отборе Южной Америки, а Катар играет у себя дома. Нам нужно быть осторожными и сосредоточенными на каждой игре», - передает слова сенегальца пресс-служба ФИФА.

Мундиаль стартует 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане
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