Мане оценил группу Сенегала на чемпионате мира - 2022

Главная звезда сборной Сенегала Садио Мане поделился мнением о группе, которая досталась его команде на чемпионате мира – 2022. Соперниками африканцев будут Катар, Голландия и Эквадор.

«Голландия – очень сильный соперник, но нельзя недооценивать другие команды. Сборные Эквадора и Катара здесь явно не для того, чтобы дарить нам очки. Эквадор отлично выступил в отборе Южной Америки, а Катар играет у себя дома. Нам нужно быть осторожными и сосредоточенными на каждой игре», - передает слова сенегальца пресс-служба ФИФА.

Мундиаль стартует 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора.