Кечинов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, за какую команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«С удовольствием смотрю такие турниры. Как их можно пропустить? Буду смотреть матчи, есть даже любимая команда, за которую буду болеть. Какая? Сборная Аргентины», - приводит слова Кечинова издание «Чемпионат».

По результатам жеребьевки сборная Аргентины попала в квартет С. Соперниками подопечных Лионеля Скалони будут национальные команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 стартует 20 ноября.