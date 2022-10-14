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Чемпионат мира по футболу 2022

Кечинов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

14 Октября 2022 • 11:50 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, за какую команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«С удовольствием смотрю такие турниры. Как их можно пропустить? Буду смотреть матчи, есть даже любимая команда, за которую буду болеть. Какая? Сборная Аргентины», - приводит слова Кечинова издание «Чемпионат».

По результатам жеребьевки сборная Аргентины попала в квартет С. Соперниками подопечных Лионеля Скалони будут национальные команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Валерий Кечинов
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