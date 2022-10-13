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Чемпионат мира по футболу 2022

CAS рассмотрит апелляцию по делу об отстранении Эквадора от ЧМ-2022 в начале ноября

13 Октября 2022 • 23:48 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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21.11 19:00

Федерации футбола Чили и Перу по-прежнему пытаются добиться исключения Эквадора из состава участников катарского чемпионата мира. Теперь они обратились в Спортивный арбитражный суд.

По информации Reuters, СAS рассмотрит апелляцию двух организаций 4 и 5 ноября. Чилийцы и перуанцы попробуют добиться правды в деле защитника эквадорской команды Байрона Кастильо, который обвиняется в подделке документов. Сообщается, что юрист сборной Чили нашёл свидетельство о рождении игрока, в котором указано, что Кастильо – колумбиец.

Напомним, что ФИФА отклонила более раннюю апелляцию, сохранив Эквадор в составе участников ЧМ-2022. Южноамериканцы откроют турнир 20 ноября встречей с хозяевами турнира.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Чм-2022 Сборная Эквадора Спортивный арбитражный суд
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КАТАР ЭКВАДОР
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