CAS рассмотрит апелляцию по делу об отстранении Эквадора от ЧМ-2022 в начале ноября

Федерации футбола Чили и Перу по-прежнему пытаются добиться исключения Эквадора из состава участников катарского чемпионата мира. Теперь они обратились в Спортивный арбитражный суд.

По информации Reuters, СAS рассмотрит апелляцию двух организаций 4 и 5 ноября. Чилийцы и перуанцы попробуют добиться правды в деле защитника эквадорской команды Байрона Кастильо, который обвиняется в подделке документов. Сообщается, что юрист сборной Чили нашёл свидетельство о рождении игрока, в котором указано, что Кастильо – колумбиец.

Напомним, что ФИФА отклонила более раннюю апелляцию, сохранив Эквадор в составе участников ЧМ-2022. Южноамериканцы откроют турнир 20 ноября встречей с хозяевами турнира.

