Хаджи: «Жаль, что наших ребят не будет на ЧМ-2022»

Экс-администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи высказался об отстранении российской национальной команды от участия на чемпионате мира в Катаре.

«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Конечно, жаль, что наших ребят там не будет. Но Россия же не по своей вине туда не попала, нас отстранили. Обижаться на всех всё равно нельзя», – заявил бывший сотрудник «красно-белых» в интервью «Чемпионату». По словам Хаджи, он будет присутствовать на мундиале, чтобы оценить прогресс всего мирового футбола.

Напомним, что катарский ЧМ-2022 стартует 20 ноября с матча хозяев соревнования против Эквадора.