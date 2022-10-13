​В Катаре на чемпионате мира создадут вытрезвители

Власти Катара готовятся к чемпионату мира, до старта которого остаётся чуть больше месяца. В специальных зонах на мундиале болельщикам можно будет приобрести алкогольные напитки. Любопытно, что в Катаре планируют создать и вытрезвители для тех, кто перебрал с выпивкой. Об этом рассказал Насер Аль-Хатер, который отвечает за проведение чемпионата мира – 2022.

«Если планы по созданию мест, где люди могли бы протрезветь. Идея в том, чтобы фанаты находились в безопасности и не могли причинить какой-то вред», - цитирует Аль-Хатера Sky News.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.