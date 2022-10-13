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Чемпионат мира по футболу 2022

​В Катаре на чемпионате мира создадут вытрезвители

13 Октября 2022 • 18:40 Комментировать (2)

Власти Катара готовятся к чемпионату мира, до старта которого остаётся чуть больше месяца. В специальных зонах на мундиале болельщикам можно будет приобрести алкогольные напитки. Любопытно, что в Катаре планируют создать и вытрезвители для тех, кто перебрал с выпивкой. Об этом рассказал Насер Аль-Хатер, который отвечает за проведение чемпионата мира – 2022.

«Если планы по созданию мест, где люди могли бы протрезветь. Идея в том, чтобы фанаты находились в безопасности и не могли причинить какой-то вред», - цитирует Аль-Хатера Sky News.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат мира-2022 Насер Аль-Хатер
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Комментарии (2)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 18:52
Зачем вытрезвители? Ведь русских-то нет? Вот так рушатся самые устарелые заблуждения в мире. Разве что Алекс72 нажрётся? Но кто его туда пустит?
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 18:52
Правда, может он не русский? Одни вопросы...
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