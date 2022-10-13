Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Мяч, который Марадона забил «рукой Бога», продадут на аукционе

13 Октября 2022 • 18:27 Комментировать

На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона забил гол рукой в матче Аргентины против Англии. Арбитр не заметил этого, и взятие ворот было засчитано. Мяч, который Марадона отправил тогда в сетку рукой, в ноябре будет продан на аукционе. Его продаёт бывший тунисский судья Али Бин Насер, который работал на указанном матче.

Ожидается, что мяч продадут примерно за 2,5-3 миллиона фунтов, пишет на своих страницах портал Goal.

Диего Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. В 1986 году после гола рукой аргентинец говорил, что это была «рука Бога». С тех пор гол называют именно так.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:40 · Чемпионат мира 2022
​В Катаре на чемпионате мира создадут вытрезвители 2
18:27 · Чемпионат мира 2022
Мяч, который Марадона забил «рукой Бога», продадут на аукционе
17:30 · Чемпионат мира 2022
Балахнин будет болеть за сборную Голландии на ЧМ-2022
13:49 · Чемпионат мира 2022
Две легенды шведского футбола завершат карьеру в конце сезона официально
12:25 · Чемпионат мира 2022
Баженов: «Интерес к чемпионату мира убавился»
11:37 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев объяснил, зачем нужно смотреть ЧМ-2022
10:45 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я полностью против чемпионата мира в Катаре»
10:34 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «У меня апатия к чемпионату мира»
10:09 · Чемпионат мира 2022
Газзаев: «Собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022»
12 Октября
23:38 · Чемпионат мира 2022
Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022
23:05 · Чемпионат мира 2022
Тухель может возглавить сборную Англии слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса
21:25 · Чемпионат мира 2022
Павлюченко заявил, что не будет смотреть чемпионат мира - 2022
20:21 · Чемпионат мира 2022
Сёмин: Планирую поехать в Катар на чемпионат мира
19:57 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь следит за Маленом и Данджумой в преддверии ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем