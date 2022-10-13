Мяч, который Марадона забил «рукой Бога», продадут на аукционе

На чемпионате мира 1986 года Диего Марадона забил гол рукой в матче Аргентины против Англии. Арбитр не заметил этого, и взятие ворот было засчитано. Мяч, который Марадона отправил тогда в сетку рукой, в ноябре будет продан на аукционе. Его продаёт бывший тунисский судья Али Бин Насер, который работал на указанном матче.

Ожидается, что мяч продадут примерно за 2,5-3 миллиона фунтов, пишет на своих страницах портал Goal.

Диего Марадона ушёл из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. В 1986 году после гола рукой аргентинец говорил, что это была «рука Бога». С тех пор гол называют именно так.