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Чемпионат мира по футболу 2022

Две легенды шведского футбола завершат карьеру в конце сезона официально

13 Октября 2022 • 13:49 Комментировать

Две легенды шведского футбола Себастьян Ларссон и Микаэль Лустиг повесят бутсы на гвоздь в конце нынешнего сезона.

Это решение игроков подтвердил официальный сайт клуба АИК, за который оба ветерана выступают на данный момент. Отметим, что сезон в Швеции заканчивается уже 6 ноября, поскольку местный чемпионат проводится по системе «весна-осень».

Напомним, что Ларссон запомнился по игре за английские «Арсенал», «Бирмингем Сити», «Сандерленд» и «Халл Сити». В футболке национальной команды он провёл 133 матча, что является третьим показателем в истории сборной Швеции. Лустиг же большую часть карьеры провёл в «Селтике», где выступал на протяжении семи сезонов. Так же, как и Ларссон в составе сборной Микаэль провёл 13 лет, сыграв 94 игры.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Себастьян Ларссон Микаэль Лустиг
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