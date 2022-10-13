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Чемпионат мира по футболу 2022

Баженов: «Интерес к чемпионату мира убавился»

13 Октября 2022 • 12:25 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.40 X 3.25 2 2.20
21.11 19:00

Бывший футболист столичного «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу, который начнётся в ноябре.

«Интерес к чемпионату мира у меня сильно убавился. Если спросите, кто там играет — навскидку и не вспомню. Конечно, буду следить за матчами, но интерес точно снизился», – заявил экс-полузащитник «красно-белых», чьи слова приводит издание «Чемпионат».

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября. В первом матче Катар встретится с Эквадором. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
 

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Чемпионат Мира Никита Баженов
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