Баженов: «Интерес к чемпионату мира убавился»

Бывший футболист столичного «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу, который начнётся в ноябре.

«Интерес к чемпионату мира у меня сильно убавился. Если спросите, кто там играет — навскидку и не вспомню. Конечно, буду следить за матчами, но интерес точно снизился», – заявил экс-полузащитник «красно-белых», чьи слова приводит издание «Чемпионат».

Напомним, что ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября. В первом матче Катар встретится с Эквадором. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

