Гаджиев объяснил, зачем нужно смотреть ЧМ-2022

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о грядущем чемпионате мира – 2022, который пройдет на футбольных полях Катара.

«Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Его нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Действующим обладателем трофея является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 переиграла команду Хорватии.