Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Гаджиев объяснил, зачем нужно смотреть ЧМ-2022

13 Октября 2022 • 11:37 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о грядущем чемпионате мира – 2022, который пройдет на футбольных полях Катара.

«Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Его нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Действующим обладателем трофея является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 переиграла команду Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
11:37 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев объяснил, зачем нужно смотреть ЧМ-2022
10:45 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Я полностью против чемпионата мира в Катаре»
10:34 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «У меня апатия к чемпионату мира»
10:09 · Чемпионат мира 2022
Газзаев: «Собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022»
12 Октября
23:38 · Чемпионат мира 2022
Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022
23:05 · Чемпионат мира 2022
Тухель может возглавить сборную Англии слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса
21:25 · Чемпионат мира 2022
Павлюченко заявил, что не будет смотреть чемпионат мира - 2022
20:21 · Чемпионат мира 2022
Сёмин: Планирую поехать в Катар на чемпионат мира
19:57 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь следит за Маленом и Данджумой в преддверии ЧМ-2022
19:31 · Чемпионат мира 2022
Ледяхов считает, что после матча с Киргизией на игроков сборной не посмотрят даже в Сегунде
19:12 · Италия. Серия А
У Дибалы есть шансы сыграть на чемпионате мира 1
15:50 · Чемпионат мира 2022
​КОНМЕБОЛ обратилась в ФИФА с просьбой отпустить игроков на чемпионат мира раньше
14:24 · Италия. Серия А
​Ди Мария рискует не сыграть на чемпионате мира
11:57 · Чемпионат мира 2022
Дуймович — об отказе боснийских футболистов играть с Россией: «Они боятся, что их потом будут освистывать или подожгут машину»
Все новости
Рекомендуем