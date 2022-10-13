Газзаев: «Собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем чемпионате мира – 2022, который стартует в Катаре в следующем месяце.

«Собираюсь посетить полуфиналы и финал ЧМ-2022 в Катаре. Очень жаль, что изоляция российского спорта не позволила нашей сборной участвовать там», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. На турнире сыграют 32 национальные сборные. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая победила на турнире в 2018 году.

В матче-открытии ЧМ-2022 встретятся сборные Катара и Эквадора.