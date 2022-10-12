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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

12 Октября 2022 • 23:38 Комментировать
Катар
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Эквадор
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21.11 19:00

Бывший полузащитник российской национальной команды Александр Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу.

«Потеряется ли зрелищность турнира без сборной России? Для меня нет. Россия далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира. Я буду болеть за Испанию: больше десяти лет там играл», – заявил экс-игрок «Сельты» в интервью «Чемпионату».

Отметим, что в своей карьере Александр не провёл ни одного матча на ЧМ, хотя был в заявке сборной на турнир в Японии и Южной Корее в 2002 году. Катарский мундиаль начнётся 20 ноября, а финал запланирован на 18 декабря.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Чм-2022
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