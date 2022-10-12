Павлюченко заявил, что не будет смотреть чемпионат мира - 2022

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре/

«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — заявил Павлюченко «Чемпионату».

Напомним, старт турнира запланирован на 20 ноября. В матче открытия сойдутся сборная Катара и сборная Эквадора.

Стоит отметить, что национальная сборная России пропускает ЧМ из-за отстранения от международных турниров. Ранее команда уже пропустила Лигу наций УЕФА и была не допущена до квалификации к чемпионату Европы – 2024.