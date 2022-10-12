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Чемпионат мира по футболу 2022

Сёмин: Планирую поехать в Катар на чемпионат мира

12 Октября 2022 • 20:21 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своих предстоящих планах.

«Буду следить за чемпионатом мира. Даже планирую поехать в Катар. За кого буду болеть? За хороший футбол», — цитирует слова Сёмина «Чемпионат». Напомним, старт турнира запланирован на 20 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что различные СМИ сватают 75-летнего специалиста в «Локомотив» на пост главного тренера клуба. Помимо него, в качестве кандидатов на эту должность называются Игорь Черевченко, Андрей Талалаев, Сергей Юран и нынешний наставник «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
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