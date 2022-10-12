Ледяхов считает, что после матча с Киргизией на игроков сборной не посмотрят даже в Сегунде

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о последствии матча между сборными России и Киргизии (2:1).

Специалист сказал о том, что игроки из России не востребованы в европейских турнирах по причине того, что в стране практически нет качественных российских футболистов. По итогам матча с Киргизией, уверен Ледяхов, не появилось игроков, которых можно было бы посоветовать взять в чемпионат Испании.

«После таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание», - цитирует бывшего наставника «Ахмата» «Чемпионат».

Сборная России одержала победу над национальной командой Киргизии со счётом 2:1 в товарищеском матче, состоявшемся 24 сентября.