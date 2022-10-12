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Чемпионат мира по футболу 2022

​КОНМЕБОЛ обратилась в ФИФА с просьбой отпустить игроков на чемпионат мира раньше

12 Октября 2022 • 15:50 Комментировать

КОНМЕБОЛ официально обратилась в ФИФА с просьбой отпустить игроков на чемпионат мира раньше, а именно 9 ноября. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

При таком раскладе футболисты из южноамериканских сборных пропустят матчи последнего игрового дня национальных лиг перед мундиалем в Катаре. Впрочем, вопрос ещё не решён – ФИФА будет вести переговоры с клубами. Наверняка найдутся клубы, которые выступят против, учитывая свои интересы.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Трофей сильнейшей сборной мира будет защищать сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА КОНМЕБОЛ чемпионат мира-2022
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