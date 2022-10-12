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Чемпионат мира по футболу 2022

Кейн будет выступать на чемпионате мира с капитанской повязкой в ЛГБТ-цветах

12 Октября 2022 • 05:14 Комментировать

Английский нападающий Гарри Кейн, если не случится форс-мажора, станет капитаном своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре. А выступать он будет с повязкой, которая будет окрашена в цвета ЛГБТ-сообщества.

Поддержка этого движения - популярный шаг в западноевропейских странах, правда, в последнее время конкуренцию такому мотиву составляет «украинская тема» - в частности, с повязкой в цветах украинского флага собирается выступать другой капитан, польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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