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​Колосков – о сборной России: «Лучше всего сыграть с Францией или Англией, но вряд ли получится»

11 Октября 2022 • 16:24 Комментировать

Из-за санкций УЕФА и ФИФА сборная России в ближайшее время будет проводить только товарищеские матчи. При этом РФС сложно искать соперников – не каждая сборная соглашается играть против россиян в нынешних реалиях. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС.

«Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен. Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. «Не до жиру быть бы живу», как говорится», - сказал Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В ноябре сборная России может провести товарищеские матчи против команд Боснии и Герцеговины и Ирана, но уверенности в том, что эти игры состоятся, пока что нет.

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла Кыргызстан со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Вячеслав Колосков
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