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Колосков не верит в проведение матча между Россией и Боснией и Герцеговиной

10 Октября 2022 • 18:24 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины не состоится.

Колосков сказал порталу «РИА Новости» о том, что внутри боснийской федерации имеются разногласия, потому что кто-то хочет провести матч с Россией, а кто-то против, даже сами игроки против. Эксперт считает, что, скорее всего, матч не состоится.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Боснией и Герцеговиной должна пройти в ноябре, сразу после игры против Ирана.

Ранее сообщалось, что боснийская федерация должна была принять решение о проведении матча 10 октября, но вопрос отложили до 31 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Боснии И Герцеговины
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