​В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу с Россией позже

В понедельник, 10 октября, должно было состояться заседание исполнительного комитета Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. По его итогам ожидалось объявление решения по товарищескому матчу против России. Впрочем, заседание было перенесено на 31 октября. Об этом рассказывает боснийский «Дневник».

Ранее на ноябрь был анонсирован товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины. Тем не менее, некоторые футболисты боснийской команды и местные футбольные функционеры выступили против игры против россиян. Состоится ли этот матч, до сих пор непонятно.

Как известно, сборная России в ближайшее время из-за санкций будет проводить лишь товарищеские матчи.