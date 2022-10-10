Головин поблагодарил Карпина за пропуск матча сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о пропущенном матче национальной команды России против сборной Киргизии в конце сентября.

«Добираться было бы реально очень долго, с несколькими пересадками, это заняло бы много времени. Безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнеров, но с другой стороны, благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации», — заявил один из лидеров «Монако» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что последний сбор национальной команды пропустили все легионеры, включая Головина, Алексея Миранчука и Дениса Черышева. Несмотря на это, российской сборной удалось добыть непростую победу со счётом 2:1 в Бишкеке.