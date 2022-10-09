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Чемпионат мира по футболу 2022

​Манчини: «Рану залечит только победа на следующем чемпионате мира»

09 Октября 2022 • 15:17 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в очередной раз высказался по поводу непопадания команды на чемпионат мира 2022 года.

«Эта рана будет кровоточить ещё долго. Мы можем залечить её только за счёт победы на следующем чемпионате мира», - сказал Манчини RAI.

Напомним, что сборная Италии пропустит чемпионат мира второй раз подряд – в 2018 году «скуадры адзурры» тоже не было на мундиале.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Трофей будет защищать сборная Франции, которая выиграла мундиаль в России в 2018 году. Тогда в финале «трёхцветные» обыграли Хорватию с результатом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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