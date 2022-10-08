Бывший игрок «Ливерпуля» Хаманн: «Нам не хватает центрального нападающего для сборной Германии»

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о споре немецкого общества относительно позиции центрального форварда сборной.

«Если говорить о Никласе Фуллкруге, то тем более мы должны говорить о Мергиме Берише. Нам не хватает настоящего центрального нападающего для сборной. Бериша для меня – это наиболее интересное решение. Он играет в силовой футбол и является более совершенным игроком, чем Фуллкруг», – заявил экс-хавбек сборной, что слова приводит Sky.

Отметим, что оба игрока, названные Хаманном, не вызывались в первый состав «бундестим», но их статистика даёт шанс исправить положение. Фуллкруг на старте сезона Бундеслиги забил восемь мячей в девяти играх в футболке «Вердера», а Бериша в четырёх матчах за «Аугсбург» стал автором одного гола при двух результативных передачах.

