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Бывший игрок «Ливерпуля» Хаманн: «Нам не хватает центрального нападающего для сборной Германии»

08 Октября 2022 • 15:21 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о споре немецкого общества относительно позиции центрального форварда сборной.

«Если говорить о Никласе Фуллкруге, то тем более мы должны говорить о Мергиме Берише. Нам не хватает настоящего центрального нападающего для сборной. Бериша для меня – это наиболее интересное решение. Он играет в силовой футбол и является более совершенным игроком, чем Фуллкруг», – заявил экс-хавбек сборной, что слова приводит Sky.

Отметим, что оба игрока, названные Хаманном, не вызывались в первый состав «бундестим», но их статистика даёт шанс исправить положение. Фуллкруг на старте сезона Бундеслиги забил восемь мячей в девяти играх в футболке «Вердера», а Бериша в четырёх матчах за «Аугсбург» стал автором одного гола при двух результативных передачах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Дитмар Хаманн Никлас Фуллкруг Мергим Бериша
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