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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси: «Для меня было важно выиграть трофей со сборной»

08 Октября 2022 • 09:11 Комментировать

35-летний форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о триумфе с национальной командой на Кубке Америки-2021.

«Не мог в это поверить. Даже не знаю, как описать чувства, которые испытывал в тот момент. Это была одна из целей, которую я должен был выполнить. Для меня было очень важно выиграть трофей с национальной командой. Мне нужно было закрыть все поигранные финалы. Тогда я сказал: «Наконец-то», - передает слова нападающего Infobae.com.

Ранее Месси заявил, что предстоящий ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

На групповой стадии мундиаля сборная Аргентины встретится с Мексикой, Польшей и Саудовской Аравией.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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