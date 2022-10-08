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Срна выступил против матча Россия - Босния и Герцеговина

08 Октября 2022 • 07:53 Комментировать

Бывший защитник и капитан «Шахтёра» Дарио Срна отреагировал на переговоры о проведении товарищеского поединка между сборными Боснии и Герцеговины и России.

«Я считаю, что не нужно проводить этот поединок. Почему не стоит? В этом вопросе много политики. А политика и спорт не должны двигаться вместе, однако здесь особенный случай. Хорватия точно не согласилась бы на этот матч», - передает слова Дарио Al Jazeera Balkans.

Ранее сообщалось, что контрольная встреча сборных России и Боснии и Герцеговины может пройди в Санкт-Петербурге 19 ноября. Окончательное решение по этому спаррингу будет принято в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дарио Срна Сборная Боснии И Герцеговины
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