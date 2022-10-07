Педри назвал фаворитов чемпионата мира

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, какие сборные относит к числу главных претендентов на победу на чемпионате мира в Катаре.

«В сборной Испании подобрался очень молодой состав с отличными перспективами, но мы уже сейчас способны на многое. Верим, что это будет отличный турнир.

Есть и другие сборные высочайшего уровня – в первую очередь Аргентина, а также Бразилия. У аргентинцев есть Месси, для которого турнир имеет огромное значение. В Бразилии можно выделить Неймара – он очень хорош», – цитирует Mundo Deportivo 19-летнего хавбека, для которого предстоящий мундиаль станет первым в карьере.