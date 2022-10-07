Футбольный агент Барбоза: «Если Украину пускают на чемпионат мира, то почему Россию - нет?»

Известный португальский агент Паулу Барбоза удивлен новостями о том, что к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира в 2030 году пытается примкнуть и Украина. Он считает это не совсем целесообразным - ни со спортивной точки зрения, ни с политической.

По мнению Барбозы, Украина все равно не будет принимать участия в организаторских моментах, все это будет взвалено на плечи испанцев и португальцев. Ранее чемпионат мира в 1982 году из этих стран принимала лишь Испания, Украина же может вспомнить о совместном проведении чемпионата Европы с поляками - но это было еще в 2012 году, до всех нынешних ее бед, в другой Украине.

- Если Украина участвует в ЧМ, тогда и Россия должна иметь такое право. Все, без исключения, согласны, что в спорте не должна присутствовать политика. Но это означает, что все страны должны иметь возможность участвовать. Все, без исключения. В спорте не может быть никаких отстранений. Если это есть, то это уже никакой не спорт, а чистая политика, - заявил Барбоза, слова которого цитирует Sport24.