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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси: Я не считаю Аргентину фаворитом ЧМ

06 Октября 2022 • 20:13 Комментировать (4)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Месси сказал Star+, что считает дни до начала ЧМ, хочется, чтобы турнир стартовал как можно быстрее. Матчи будут трудными, фавориты не всегда одерживают победу, поэтому чемпионат мира всегда является особенным, заявил игрок.

Нападающий также отметил, что не считает сборную Аргентины фаворитов предстоящего турнира, сейчас есть команды, у которых больше шансов на трофей.

Ранее 35-летний Месси сообщил, что чемпионат мира-2022 станет для него последним в карьере. Напомним, старт ЧМ запланировано на 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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Комментарии (4)
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Alex1972
06 Октября 2022 в 20:46
Лицемерит...
wild cat
06 Октября 2022 в 20:39
звёзный меся фсё ужэ знаит..он пахлешы насрадамуса...)) иму ужэ фсё извесна..нумированый на картах нагадал))
Gorchitsa 9
06 Октября 2022 в 20:26
У пришельца был сеанс связи с будущим. 72ой не даст соврать. 👻
wild cat
06 Октября 2022 в 21:22
😭
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