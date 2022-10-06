Месси: Я не считаю Аргентину фаворитом ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Месси сказал Star+, что считает дни до начала ЧМ, хочется, чтобы турнир стартовал как можно быстрее. Матчи будут трудными, фавориты не всегда одерживают победу, поэтому чемпионат мира всегда является особенным, заявил игрок.

Нападающий также отметил, что не считает сборную Аргентины фаворитов предстоящего турнира, сейчас есть команды, у которых больше шансов на трофей.

Ранее 35-летний Месси сообщил, что чемпионат мира-2022 станет для него последним в карьере. Напомним, старт ЧМ запланировано на 20 ноября.