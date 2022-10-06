​Месси: «Это будет мой последний чемпионат мира»

Лионель Месси сделал важное заявление о своём будущем. По словам нападающего «ПСЖ», чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в ноябре-декабре в Катаре, станет для него последним в карьере.

«Будет ли чемпионат мира в Катаре последним для меня? Да, конечно», - высказался звёздный футболист.

Также Лионель Месси ответил на вопрос о том, является ли сборная Аргентины одним из фаворитов чемпионата мира.

«Я так не думаю, потому что есть команды, которые стоят выше нас. Но мы будем бороться с любым соперником», - сказал Месси в интервью Star+.

Напомним, что Лионель Месси со сборной Аргентины завоевал только один трофей – Кубок Америки в прошлом году.