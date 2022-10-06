​В Катаре обнародовали запреты для фанатов на чемпионат мира – 2022

До старта чемпионата мира в Катаре остаётся не так много времени. Местный оргкомитет опубликовал правила для болельщиков, которые приедут на турнир. Стоит обратить внимание на ряд запретов.

Фанатам будет запрещено: распивать алкоголь, демонстрировать нетрадиционную сексуальную ориентацию, демонстрировать непристойность в виде открытой одежды у девушек, ругаться, оскорблять религию, слушать громкую музыку, устраивать свидания и фотографировать людей без их разрешения.

Матч открытия чемпионата мира в Катаре пройдёт в воскресенье, 20 ноября.

Напомним, что трофей чемпионов мира будет защищать сборная Франции.