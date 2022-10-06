Экс-игрок «Томи» Радосавлевич: «Конечно, сборная России должна существовать»

Бывший полузащитник «Томи» Александр Радосавлевич ответил на вопрос, нужно ли сохранять в текущей ситуации сборную России.

«Конечно, сборная России должна существовать, команду нужно обязательно сохранить. Но я давно не был в России, мне сложно об этом рассуждать», — цитирует слова Радосавлевича «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не знает, согласилась бы сборная Словении провести сейчас игру с Россией, можно лишь сказать о том, что очень сильные игроки не будет приезжать в Российскую премьер-лигу.

Напомним, ближайшая запланированная игра сборной России должна состояться в середине ноября против Ирана.