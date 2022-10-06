​Манчини: «Будет тяжело смотреть чемпионат мира по телевизору»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в очередной раз высказался на тему непопадания команды на чемпионат мира.

Напомним, что итальянская сборная пропустит второй мундиаль подряд – в 2018 году «скуадра адзурра» не ездила в Россию.

«Следующий месяц будет непростым для итальянцев. Будет тяжело смотреть чемпионат мира без сборной Италии. Особенно тяжело будет мне и моему штабу. Игрокам будет не так сложно, потому что они играют с клубами и частично преодолели разочарование.

Мне станет лучше, когда чемпионат мира закончится, но смотреть его по телевизору будет тяжело», - слова Манчини приводит Football Italia.